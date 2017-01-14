برشلونة يستعيد المركز الثاني بفوز عريض على لاس بالماس

قلص برشلونة، حامل اللقب، الفارق مؤقتا إلى نقطتين مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد أن سحق ضيفه لاس بالماس، ثامن الترتيب، 5- صفر، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.

ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة، واستعاد المركز الثاني مؤقتا من إشبيلية (36 نقطة)، الذي يستضيف، الأحد، في قمة المرحلة ريال مدريد (40 نقطة) الذي لعب مباراتين أقل.

وخاض مدرب برشلونة، لويس إنريكي، المباراة تحت الضغط، بعدما اكتفى بفوزين في مبارياته الست الأخيرة في الدوري قبل مواجهة لاس بالماس.

وتمكن الفريق من تحقيق فوزه الأول لعام 2017 بتغلبه الخميس على أتلتيك بلباو 3-1، مما سمح له بتعويض خسارة الذهاب في سان ماميس (1-2) والتأهل إلى ربع نهائي مسابقة الكأس.

وأراح مدرب برشلونة المهاجم البرازيلي نيمار، ولاعبي الوسط أندريس إينييستا والكرواتي إيفان راكيتيتش، واستبعد قلب الدفاع جيرار بيكيه، فيما حقق الظهير الأيمن أليكس فيدال مشاركة نادرة.

وعلى ملعب “كامب نو” وأمام 81480 متفرجا، شهد الشوط الأول سيطرة برشلونية مطلقة، افتتحها الأوروغوياني لويس سواريز بهدف السبق من تسديدة أرضية يمينية بعد عرضية من البرتغالي أندريه غوميش (14).

وأهدر لاعبو برشلونة سلسلة من الفرص الخطيرة أبرزها للبرازيلي رافينيا بجانب القائم الأيسر، بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي (21).

وبعد لعبة جماعية جميلة، أهدر غوميش من مسافة قريبة صدها الحارس خافي فاراس ببراعة (25).

وفي نهاية الشوط الأول، لعب ميسي ضربة حرة رائعة في المقص الأيسر صدها الحارس ببراعة (43)، ثم أهدر فرصة ثمينة وهو منفرد على باب المنطقة، لكن الحارس صنع إنجازا جديدا وأبعد الكرة (45).

وفي الشوط الثاني، عزز ميسي النتيجة إثر عرضية من رافينيا أفلتها الحارس (52)، قبل أن يقتل سواريز آمال ضيوفه عندما حقق ثنائيته بتسديدة يمينية أرضية في الزاوية اليمنى البعيدة (57).

وهذا الهدف الـ14 لسواريز في الدوري، فتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع ميسي.

وكاد سواريز يحقق الثلاثية وهو منفرد، بيد أن الحارس صد كرته التي ارتدت إلى التركي أردا توران فتابعها في الشباك هدفا رابعا (59).

وختم فيدال المهرجان بكرة مرتدة وتسديدة يمينية من داخل المنطقة، إثر تمريرة من الجناح الأيمن للبديل باكو ألكاسير (80).