برشلونة يحل عقدة “الملعب اللغز”

فك برشلونة حامل اللقب العقدة التي لازمته في ملعب “أنويتا” الخاص بمضيفه ريال سوسيداد، وفاز على الأخير 1- صفر في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، الخميس.

والفوز هو الاول للفريق الكتالوني في معقل مضيفه الباسكي منذ الخامس من أبريل 2007 (2-صفر في الدوري).

وسجل البرازيلي نيمار هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، بعد أن انتزعها بنفسه من أريتس إيلوستوندو (21)، وعلى زملاء نيمار المحافظة على الأفضلية في لقاء الإياب، الخميس، في حال أرادوا العبور إلى المربع الذهبي.

وعلى ملعب “فيسنتي كالديرون”، قطع أتلتيكو مدريد شوطا كبيرا أيضا نحو الدور نصف النهائي، بفوزه على ضيفه إيبار 3-صفر.

ويدين أتلتيكو بفوزه إلى أنطوان غريزمان وأنخل كوريا وكيفن غاميرو، الذين سجلوا في الدقائق 28 و60 و68 على الترتيب.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء في ملعب إيبار، الذي مني الخميس بهزيمته السادسة تواليا أمام أتلتيكو في المسابقتين المحليتين منذ صعوده إلى الدرجة الأولى عام 2014.

وافتتح الدور ربع النهائي الأربعاء بخسارة مفاجئة لريال مدريد متصدر الدوري على أرضه أمام سلتا فيغو 1-2، فيما فاز ديبورتيفو ألافيس على ممثل الدرجة الثانية ألكوركون خارج ملعبه 2-صفر.