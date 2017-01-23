بالتزامن مع محادثات أستانة.. روسيا تحذر الجيش السوري

أبدى المركز الروسي للمصالحة في قاعدة “حميميم” بسوريا، قلقه، الاثنين، من ارتكاب جيش الحكومة السورية خروقا لاتفاق وقف إطلاق الذي رتبته موسكو، في وقت سابق، مع أنقرة.

ودعا المركز قيادة الجيش السوري إلى اتخاذ إجراءات مناسبة تضمن التزامها بالهدنة الهشة، بحسب ما نقلت وكالة “سبونتيك” الحكومية في روسيا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، حيز التنفيذ، في 30 ديسمبر الماضي، وأبدت الأمم المتحدة دعمها له بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين روس، أن لجنة المراقبة الروسية والتركية للهدنة تسجل ما معدله ستة خروق للهدنة، من كافة أطراف النزاع، كل يوم.

ويأتي التنبيه الروسي للجيش السوري، متزامنا مع انطلاق المباحثات السورية في العاصمة الكازاخية أستانة بين حكومة دمشق وفصائل المعارضة، برعاية روسيا وتركيا وبمشاركة الولايات المتحدة وإيران والأمم المتحدة.

وبدت الهوة واسعة بين الحكومة والمعارضة، إذ هاجم رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري وفد المعارضة واصفا إياها بـ” وفد الجماعات الإرهابية” الذي يفتقر للباقة الدبلوماسية.