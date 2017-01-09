باكستان تطلق أول صاروخ يستطيع حمل رؤوس نووية من غواصة

أعلن الجيش الباكستاني، يوم الاثنين، إطلاق أول صاروخ لها من غواصة، في استعراض للقوة لدولة تعتبر تطوير الصواريخ أسلوب ردع لخصمها الهند.

وتم إطلاق الصاروخ بابور 3 القادر على حمل رؤوس نووية الذي يصل مداه إلى 450 كيلومترا، من مكان مجهول في المحيط الهندي، ومن المرتقب أن يؤجج التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين الهند وباكستان.

وأوضح الجناح الإعلامي بالجيش، في بيان “تنظر باكستان إلى هذا التطوير بمثابة خطوة تجاه تعزيز سياسة ردع معقولة”، وفق ما نقلت رويترز.

ودخلت باكستان والهند في ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام1947، وتطور الدولتان معا صواريخ منذ أن أجريتا تجارب نووية في مايو 1998.