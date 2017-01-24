انهيار جبلي كبير يغلق طريق إربد عمان

أعلنت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام اليوم الثلاثاء، أنه تم إغلاق طريق إربد عمان بالكامل من جسر النعيمة (المقاولون العرب) ولغاية عمان بسبب انهيار جبلي كبير في منطقة سيل الزرقاء.

وذكرت مصادر أمنية لـ”بترا” أن مديرية الأمن العام والأجهزة المختصة تعمل على تقييم الموقف بعد الانهيار الذي وقع في الطريق، وأن التقديرات الأولية تشير إلى أن إصلاحها يحتاج إلى عدة أيام.

وأوضحت المصادر أن فرقا هندسية تعمل على تقييم الموقف ووضع خطة لإنشاء طرق بديلة والعمل على إصلاح الضرر وإزالة الكميات الكبيرة من الأنقاض.

بدوره أوعز وزير الأشغال المهندس سامي هلسة لدى زيارته صباح اليوم موقع الانهيار باستحداث تحويلة بديلة خلال 48 ساعة لغاية استمرارية حركة السير.

وقال المهندس هلسة بحضور محافظ جرش قاسم مهيدات، إنه سيتم التعامل مع مشكلة انهيار الجبل من خلال محورين الأول سريع باستحداث تحويلة بديلة خلال 48 ساعة بهدف استمرار حركة السير على هذا الطريق الرئيسي، والمحور الآخر بالتعامل مع الانهيار منذ اللحظة إذ بدأت دراسة الاسباب التي ادت الى هذا الانهيار وامتداده، والذي من المرجح أنه توقف، وبالتالي سيتم إزالة الأتربة والصخور التي انهارت على الشارع بالسرعة الممكنة ليعاد فتح الشارع خلال فترة قريبة جدا.