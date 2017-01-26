انخفاض درجات الحرارة نهارا وجبهة هوائية باردة تعبر المملكة ليلا

تنخفض درجات الحرارة نهار اليوم على نحو ملموس، لتُصبح حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، وفق موقع طقس العرب الإلكتروني.

وتكون الأجواء باردة عموماً، وغالبا غائمة بسحب على ارتفاعات مُختلفة، فيما يحتمل هطل زخات متفرقة في أجزاء من الشمال وفوق مناطق جنوبية وشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

أمّا في خليج العقبة، فبين الموقع ان الرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة.

ليلاً، قال الموقع تعبر المملكة بعد منتصف الليل، جبهة هوائية باردة، بحيث تكون الأجواء في ساعات الليل الأولى باردة وغالباً غائمة، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات في مناطق مختلفة من المملكة، ثم تشتدد وينتظم تساقط الأمطار، بدءاً من المنطقة الشمالية، لتمتد تباعا إلى المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية.

اما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 14 إلى 8، غرب عمان: من 10 الى 4، إربد: من 14 الى5، جرش: من 15 الى 8، السلط: من 12 الى 5، عجلون: من 12 الى 4، الزرقاء: من 16 الى 8، المفرق: من 15 الى 5، مأدبا: من 10 الى 6، الكرك: من 14 الى 4، الطفيلة: من 13 الى 4، معان: من 3 الى 4، العقبة: من 22 الى 13، البحر الميت: من 21 الى 12.

وتوقع “طقس العرب” أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي نهار غدا الجمعة مُرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة، يتمركز سطحياً مع ساعات الظهيرة إلى الشمال من سورية.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في أجزاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها هطل زخات من البَرَد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.