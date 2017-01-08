انتقادات واسعة في اسرائيل بسبب فرار جنود الاحتلال في عملية الدهس (فيديو)

سما الاردن – القدس المحتلة:

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا موسعا في ملابسات فرار مجموعة من جنود الاحتلال من مكان عملية الدهس التي نفذها الشهيد فادي قنبر، في القدس المحتلة، ظهر اليوم الأحد، والتي أسفرت عن مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة 20 آخرين بجراح جراح 8 منهم بالغة الخطورة.

وقالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إن السؤال المطروح الآن في أروقة الجيش يتمحور حول أسباب فرار الجنود من مكان العملية على الرغم من قدرتهم على إطلاق النار على المنفذ وبالتالي الحد من العدد الكبير الذي وقع بين قتيل وجريح.

وأوضحت القناة أن 40 جنديا كانوا بمكان العملية بكامل عتادهم كان بإمكانهم فتح النار على المنفذ فور هجومه على تجمع للجنود كان يقف بانتظار الحافلة التي تقلهم إلى إحدى المعسكرات إلا أنهم فضلوا الفرار على ذلك.

كما انتقدت القناة الثانية الإسرائيلية هروب الجنود من موقع العملية وقالت في تعليق لها: “لقد كان الجنود مسلحين إلا أنهم اختاروا الفرار من موقع العملية بدلا من إطلاق النار على سائق الشاحنة”.

ونقلت القناة عن المستوطن الذي أطلق النار على سائق الشاحنة قوله: “إن نحو 40 جنديا كانوا في المكان وكان بإمكانهم أن يفعلوا ما فعلت لكنهم فضلوا الهرب، وأنا لم يكن لدي إلا مسدس و13 رصاصة، ولو تصرفوا بشكل مختلف لكانت الخسائر أقل”.

وأصدرت شرطة الاحتلال أمر حظر نشر كاملا على أية تفاصيل تتعلق بمجريات التحقيق المتعلق بالعملية، فيما شنت حملة اعتقالات في صفوف عائلة الشهيد فادي قنبر منفذ العملية أسفرت عن اعتقال والده وزوجته ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر منزل العائلة وتمنع أي من الأهالي الوصول إليه.

ويقول موقع المصدر الاسرائيلي : من شهادة المواطن مُطلق النار على مُنفّذ العملية بمسدّسه، وكذلك من مقطع فيديو توثيق الحادثة، تُطرح تساؤلات في إسرائيل لماذا لم يطلق الجنود الكثر في موقع الحادثة النار على مُنفّذ العملية .

ويضيف انه يمكن أن نرى في مقطع الفيديو لحظة الدهس، التي أسرع فيها سائق الشاحنة نحو مجموعة من الإسرائيليين الذين وقفوا متجمّعين. بعد الحادثة فورا، بدأ الإسرائيليون، ومن بينهم الكثير من الجنود، بالهروب من المكان، في الوقت الذي استدار سائق الشاحنة وعاد ودهس آخرين.

ويؤكد المصدر الاسرائيلي ان مواطنا كان حاضرا في المكان اطلق النار على السائق الذي نفذ عملية الدهس بمسدّسه الشخصي، رغم أنّه أصيب بجراح طفيفة. وأجرى مقابلة في الإعلام وقال إنّه في البداية ظنّ أنّ الحديث يدور عن حادث طرق، ولكن بعد أن عادت الشاحنة أدراجها وبدأت بالاقتراب إلى الجرحى أدرك أنّها محاولة دهس متعمّدة. وقال أيضا إنّه شعر بإحباط كبير عندما انتهت الرصاصات من مسدّسه واستمر السائق في عملية الدهس، في حين أن الكثير من الجنود في المنطقة كانوا يحملون سلاحا وهربوا دون أن يطلقوا النار تجاهه.

ويشير الى ان الموضوع الآن قيد التحقيق في الجيش الاسرائيلي .

وفي مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل أيضًا تساءل كثيرون لماذا شُوهد عشرات الجنود وهم يهربون من ساحة الحادثة ولم يحاولوا إيقاف الداهس، وتطوّر جدل واسع حول الموضوع.