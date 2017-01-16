انتقادات واتهامات حول القطاع الزراعي في برنامج واجه الكاميرا (فيديو)

سما الاردن – اندلعت الاتهامات والمشادات بين رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام وبين الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين حول ارقام الصادرات في تصدير الخضار والفواكة.

وقال الخدام ان السوق الزراعي مدمر ، وان الاوضاع اصبحت تحت خط الفقر ، مشيرا الى ان الدعم الحكومي مهمش تجاه المزارعين، لافتاً الى ان هناك قوى شد عكسي بوزارة الزراعة.

بدوره رفض الحدادين الاتهامات التي وجهت بحق وزارة الزراعة ، مؤكداً ان الوزارة هي خط الدفاع الاول عن جميع المزارعين.

وأوضح ان هناك رسائل شكر الى الوزارة من قبل المزارعين، على الجهود المبذولة بحقهم ، والدعم المقدم من قبل الوزارة.

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