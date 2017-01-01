امطار خفيفة وتشكل الصقيع فوق المرتفعات

يكون الطقس اليوم الاحد باردا مع ظهور الغيوم المنخفضة،مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر باذن الله في شمال المملكة وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية وأجزاء من الاغوار الشمالية.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية تستمر الأجواء الباردة يومي الاثنين والثلاثاء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، ويتوقع سقوط امطار خفيفة باذن الله في شمال ووسط المملكة ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة ، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل قد يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية وأجزاء من الاغوار الشمالية.

كما تكون الأجواء يوم الأربعاء باردة مع ظهور الغيوم المنخفضة،وفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر باذن الله في شمال المملكة،الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية وأجزاء من الاغوار الشمالية.

درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة أيام المقبلة من درجة واحدة الى 10 درجات مئوية وفي المناطق الشمالية من 3 الى 11 وفي المناطق الوسطى من درجة واحدة الى 10وفي المناطق الجنوبية من 2- الى 11وفي خليج العقبة من 8 الى 20 درجة مئوية .