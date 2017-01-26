اليونان ترفض تسليم الجنود الأتراك المتهمين بالانقلاب

رفضت المحكمة العليا باليونان، الخميس، تسليم الجنود الأتراك الثمانية، الذين هربوا من بلادهم عقب محاولة الانقلاب العسكري.

وكانت تركيا قد اتهمت الجنود بالتورط في محاولة الانقلاب أثناء يونيو الماضي، وطالبت اليونان بإعادتهم.

ونفى الجنود الذين طلبوا اللجوء إلى اليونان هذا الاتهام ويقولون إن “حياتهم ستكون في خطر في تركيا، حيث تقوم السلطات بحملة تطهير شملت أعدادا كبيرة من أفراد القوات المسلحة ومؤسسات أخرى في الدولة”.

وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين البلدين، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي وتختلف مواقفهما من قضايا بينها قبرص وحقوق الطيران فوق بحر إيجه.

وبعد قرار المحكمة بعدم ترحيل الجنود، سيتعين عليهم انتظار البت في طلبات اللجوء وهو أمر قد يستغرق شهورا.