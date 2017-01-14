اليمن.. مقتل عدد من الانقلابيين في شبوة

أعلنت القوات الشرعية في اليمن، عن مقتل 11 من الانقلابيين الحوثيين وميليشيات صالح في معارك شهدتها مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوبي اليمن.

وقالت القوات الشرعية، إن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من صد هجوم شنته ميليشيات الحوثي وصالح باتجاه المناطق التي تم تحريرها مؤخرا في بيحان.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من مقتل قائد من ميليشيات الحوثي، من جراء هجوم شنته القوات الشرعية على المتمردين في مديرية عسيلان في محافظة شبوة.

في غضون ذلك، وفي سياق آخر، اختطفت الميليشيات عددا من السكان خلال حملة دهم استهدفت عدة أحياء في مدينة الحديدة غربي اليمن، بحجة رفض أهالي وجود الميليشيات.

ونقلت الميليشيات المختطفين إلى سجن قلعة باجل في أطراف محافظة الحديدة، حيث تحتجز المئات من سكان المحافظة.