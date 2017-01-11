اليمن.. إصابة مسؤول أمني بانفجار في أبين

أسفر انفجار سيارة مفخخة في مدينة لودر اليمنية، الأربعاء، عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم مسؤول أمني، فيما قتل أحد مرافقيه.

ووقع الانفجار لحظة مرور سيارة قائد شرطة لودر بمحافظة أبين (جنوبي اليمن) أمين السقاف، الذي لم يتضح على الفور حجم إصابته، وما إذا كان الهجوم استهدفه شخصيا.

وكانت أبين شهدت، الأسبوع الماضي، مواجهات بين قوات الجيش اليمني ومسلحي القاعدة، مما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين.

يذكر أن تنظيم القاعدة ينشط في محافظة أبين ومدن الجنوب، حيث صعّد من هجماته ضد قوات الأمن في مناطق عدة خلال الأشهر الأخيرة.