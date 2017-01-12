الهدنة في سوريا لم تؤد إلى دخول مساعدات إنسانية

قال ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، الخميس، إن هناك التزاما إلى حد بعيد بوقف إطلاق النار في سوريا رغم بعض الاستثناءات، وإن المساعدات الإنسانية لم يسمح لها بعد بالدخول إلى المناطق المحاصرة حيث ينفد الغذاء.

وذكر للصحفيين أن جماعات مسلحة منعت 23 حافلة وسائقا سوريا خلال عمليات إجلاء في الفترة الأخيرة من مغادرة قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب، وأن القتال مستمر في قريتين في وادي بردى، حيث مصدر المياه الذي يمد العاصمة دمشق.

كما تطرق إلى أزمة إمدادات المياه في وادي بردى، حيث توجد محطة الضخ التي تمد العاصمة دمشق باحتياجاتها من المياه.

وقال دي ميستورا “المعلومات التي لدينا هي أن خمس قرى في وادي بردى توصلت لاتفاق مع الحكومة. هذه أنباء طيبة لكن قريتين منهما واحدة تسيطر على موارد المياه وهي الفيجة لم تتوصلا لاتفاق بعد.”

وأضاف أنه فهم أن الأمم المتحدة ستدعى لحضور محادثات أستانة يوم 23، التي تهدف إلى تعزيز وقف القتال وصياغة بعض الأفكار السياسية الواسعة، لكن لم يتم توجيه دعوات رسمية أو يحدد موعد مؤكد بعد.