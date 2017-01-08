الملك يوجه لإنشاء صندوق لدعم أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث كان في استقبال جلالته رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، ورؤساء الهيئات في القيادة العامة.

واجتمع جلالته بالفريق الركن فريحات فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة.

وأعرب جلالة القائد الأعلى عن تقديره واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة، وبالمعنويات العالية وبالمستوى المتميز، الذي وصلت إليه وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

ووجه جلالة القائد الأعلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة لإنشاء صندوق لدعم أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الدعم الذي يقدم حاليا لهذه الأسر، حيث أمر جلالته بتخصيص 5 ملايين دينار من موازنة الديوان الملكي الهاشمي للصندوق.

وأكد جلالته ضرورة دعم الحكومة لهذا الصندوق، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتبرع له.

كما وجه جلالته بشمول خدمات صندوق الائتمان العسكري التمويلية أسر الشهداء ودون أي عوائد.

ووجه جلالته بتعزيز دور المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وإعادة النظر بقانونها وهيكلتها والعمل على بناء المحافظ الإقراضية الخاصة بالمؤسسة ودعم المشاريع الإنتاجية للمتقاعدين، بالإضافة إلى وضع برامج تدريب متخصصة للمتقاعدين ومساعدتهم في إيجاد فرص العمل المناسبة لهم.

وتأتي هذه التوجيهات الملكية السامية في إطار رعاية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة لأسر شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.