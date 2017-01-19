الملكي يسقط في شراك ضيفه سلتا فيغو

أسقط سلتا فيغو مضيفه ريال مدريد 2-1 الأربعاء على ملعب “سانتياغو برنابيو” في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وسجل إياغو إسباس (64) وجوني كاسترو (70) لسلتا فيغو، والبرازيلي مارسيلو (69) لريال مدريد.

وهو الفوز الاول لسلتا فيغو في معقل نادي العاصمة منذ الخامس من نوفمبر 2006 (2-1 في الدوري).

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بلاعبيه الأساسيين وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس فضلا عن مارسيلو وسيرخيو راموس.

وتقام مباراة الإياب في 25 الجاري.

وتأتي خسارة ريال مدريد بعد أربعة أيام فقط على سقوطه أمام إشبيلية 1-2 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني على يد إشبيلية 1-2.

وألحق إشبيلية بالنادي الملكي هزيمته الأولى في الدوري في مبارياته الـ29 الأخيرة، والأولى في كل المسابقات منذ إبريل.

وفي مباراة ثانية، فاز ديبورتيفو الافيس على مضيفه الكوركون بهدفين لايباي غوميز (90 و90+4).

ويلعب برشلونة حامل اللقب مع ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد مع إيبار الخميس.