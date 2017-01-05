الملكي يحتفل بزيدان عبر ثلاثية في مرمى إشبيلية

احتفل ريال مدريد بمرور عام على تولي زين الدين زيدان قيادة الفريق بفوز مريح 3-صفر على إشبيلية في ذهاب دور 16 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم باستاد سانتياغو برنابيو اليوم الأربعاء.

وافتتح جيمس رودريجيز التسجيل لريال بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يحول رافائيل فاران تمريرة توني كروس العرضية من ركلة ركنية برأسه إلى الشباك ليضاعف النتيجة.

وأضاف جيمس – الذي ربطته تقارير برحيل محتمل عن العملاق الإسباني – هدفه الثاني والثالث لريال من ركلة جزاء قبل أن يتلقى تحية من الجماهير عند استبداله قبل عشر دقائق على النهاية.

وحقق ريال رقما قياسيا للنادي بتفادي الهزيمة في 38 مباراة متتالية بجميع المسابقات تحت قيادة زيدان وخسر مرتين فقط في 53 مباراة مع المدرب الفرنسي.