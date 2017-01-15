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يناير 15, 2017
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جرينتش+2 05:29
الملقي: توقيف بعض الأشخاص لقيامهم بـ”أعمال من شانها المساس بأمن الوطن”
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