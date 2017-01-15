الملقي: توقيف بعض الأشخاص لقيامهم بـ”أعمال من شانها المساس بأمن الوطن”

قال رئيس الوزراء هاني الملقي مساء اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية أوقفت قبل أيام عددا من الأشخاص بناء على طلب من مدعي عام أمن الدولة لـ “القيام بأعمال من شأنها المساس بأمن الوطن والتحريض عليه”.

وأضاف في مداخلة له خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب ردا على استفسارات نيابية بشأن الاعتقالات أن الحكومة لن تسمح لأحد بالتطاول على القانون أو المساس بأمن الوطن، مشيرا إلى أن الأردن بلد يحترم حرية الرأي والتعبير طالما كان ذلك في إطار القانون.

وأضاف أن الموقوفين لا يزالون رهن التحقيق، والقانون هو وحده الفيصل في هذه القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية نفذت منذ الخميس الماضي وحتى أمس حملة توقيفات، شملت 8 اشخاص.