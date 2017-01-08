الملقي بعد تصريحات وزير المالية : لا مساس بسعر اسطوانة الغاز

أعلن رئيس الوزراء هاني الملقي في ختام جلسة نيابية مساء اليوم الأحد، إنه لا مساس بسعر اسطوانة الغاز، وأن حكومته لا يمكن أن ترفع سعر اسطوانة الغاز في مثل هذا الوقت.

كلام الملقي جاء اثر طلب مباشر من قبل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وطلب فيه توضيح تصريحات وزير المالية عمر ملحس في اللجنة المالية والتي جاء فيها الى عزم الحكومة رفع الدعم عن اسطوانة الغاز اعتبارا من الشهر المقبل ما يعني ان سعرها سيصل الى 8.5 دينار، ونوه الطراونة ان هناك تحركات كتلوية خارج القبة بعد تلك التصريحات.

وشهدت الجلسة التي تراسها رئيس المجلس عاطف الطراونة وساعده في جزء منها نائبه الاول خميس عطية بحضور الرئيس الملقي وفريقه الحكومي استجوابا، وتحذيار نيابيا من رفع الاسعار، ومطالبات برفع الحد الادنى للاجور، واتهامات نيابية للحكومة بالتسبب بموت المواطنين جراء التشدد في المعالجات، وتحذيرات من ابتكار مركز لتطوير المناهج تكون مقدمة لخصصة وزارة التربية والتعليم، وفي الاثناء مذكرة نيابية لكتلة الاصلاح تطالب بحكومة انفاذ وطني واخرى موقعة من 26 نائبا تطالب بالتحرك لرفض القرار الاميركي بنقل سفارة بلادهم للقدس المحتلة.

كان ذاك حصيلة الجلسة النيابية التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وساعده في جزء منها نائبه الاول خميس عطية وحضرها رئيس الوزراء.