المفرق: وفاة رجل وإصابة زوجته بعد اختناقهما بغاز المدفأة

توفي أربعيني وأصيبت زوجته صباح اليوم الاثنين، إثر تعرضهما للاختناق بغاز المدفأة داخل منزلهما في منطقة مغير السرحان بمحافظة المفرق.

وبحسب ما ذكر الدفاع المدني في بيان صادر عنه فإن فريق الإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق عمل على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة ونقلها إلى مستشفى الملك طلال العسكري وحالتها العامة متوسطة في حين تم إخلاء الوفاة إلى ذات المستشفى.

وأهاب البيان بالمواطنين بضرورة اخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام المدافئ بشكل عام وتهوية المنزل من حين لأخر وعدم النوم والمدفأة مشتعلة .