الكرك: اختناق 4 عمال بمطعم أثناء إعدادهم مشاوي على الفحم

أصيب 4 عمال بأحد المطاعم في الكرك اليوم الأحد، بحالات اختناق وضيق بالتنفس أثناء عملهم وفقا لمدير الدفاع المدني بالكرك العقيد عبدالهادي الصرايرة.

وأشار العقيد الصرايرة إلى أن العاملين بالمطعم وهم ثلاثة عمال وافدين من الجنسية المصرية وعامل أردني كانوا يعدون وجبات شواء على الفحم بأحد المطاعم في بلدة مؤتة لواء المزار الجنوبي عندما تعرضوا للاختناق من الدخان المنبعث من الفحم المعد للشواء، لافتا إلى قيام كوادر الدفاع المدني بتقديم الاسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج .

وأضاف العقيد الصرايرة أنه تم التعامل مع انبعاث الدخان بالمطعم ونقل المصابين، وحالتهم العامة متوسطة، داعيا المواطنين الى التعامل بحذر مع مواقد الفحم والحطب اثناء العمل أو أثناء التواجد بالمنازل.