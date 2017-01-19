القبض على 8 أشخاص قاموا بحرق وتكسير مركبات في إربد

تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي إقليم الشمال قسم بحث جنائي إربد من إلقاء القبض على 8 أشخاص قاموا بحرق 3 مركبات وإلحاق أضرار مادية بمركبتين لأحد المواطنين والذي يملك مكتب تأجير سيارات سياحية لوجود خلافات مالية فيما بين أحد الأشخاص المقبوض عليهم ومالك تلك المركبات.

وفي التفاصيل، قالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام أنه بتاريخ 9 / 12 / 2016، ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة إربد بتعرض مركبتان تعودان لمكتب تاجير سياحي للحرق في منطقة الحصن حيث تحركت كوادر المركز الأمني المختص وتبين من خلال التحقيق وتقارير المختبر الجنائي بان الحريق وقع بفعل فاعل، ليرد في اليوم التالي بلاغ آخر بتعرض مركبات تعود لذات المكتب للتكسير والحاق أضرار مادية بها من قبل مجهولين وشكل فريق تحقيق من البحث الجنائي والعاملين في مديرية شرطة محافظة إربد لمباشرة التحقيقات في القضية وإلقاء القبض على الفاعلين.

وأضافت إدارة الإعلام الأمني أنه جراء البحث والتحري وجمع المعلومات حول القضيتين تمكن فريق التحقيق من الوصول لهوية عدد من مرتكبيها، وبعد البحث والتحري عنهم تم إلقاء القبض على شخصين منهم ؛ وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهم بتكسير وحرق المركبات لوجود خلافات مالية مع مالكها، كما اعترفا بقيام 6 اشخاص اخرين بالاشتراك معهما بارتكاب الجريمة، وتم القاء القبض عليهم جميعا في أوقات وأماكن مختلفة، وتبين انهم جميعا من أرباب السوابق الجرمية وتم إحالة القضية للقضاء.