القبض على 3 مطلوبين أحدهم مصنف خطير بمداهمة في البادية الوسطى

نفذت قوة مشتركة من قوات الدرك والأمن العام مداهمة لأحد المنازل في البادية الوسطى وألقت القبض على 3 مطلوبين أحدهم مصنف بالخطير وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة ومركبة مسروقة.

وحول التفاصيل، قالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام، إن فريقا تحقيقيا من إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال متابعتهم لـ3 أشخاص من المطلوبين في قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة وأحدهم من المصنفين بالخطرين والمسلحين، تمكنوا بعد جمع المعلومات حولهم ورصدهم بكافة الطرق الاستخباراتية من تحديد مكان تواجدهم داخل منزل في إحدى مناطق البادية الوسطى، وجرى على الفور التنسيق مع قوات الدرك لمداهمتهم والقبض عليهم وما بحوزتهم من مواد مخدرة.

وأضافت إدارة الإعلام الأمني، أن قوة من قوات الدرك ترافقهم مجموعات من مكافحة المخدرات نفذوا صباح أمس، مداهمة للمنزل الذي استخدمه أولئك الأشخاص الـ3 لممارسة نشاطهم الجرمي، وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم جميعا دون وقوع أية إصابات تذكر.

وتابعت إدارة الإعلام الأمني، أنه بتفتيش المنزل بعد السيطرة على المطلوبين عثر بداخله على مجموعة من اشتال المارجوانا المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة، إضافة إلى سلاحين ناريين، كما وعثر في فناء المنزل على مركبة مسروقة وبوشرت التحقيقات.