القبض على 3 اشخاص شاركوا في اختطاف قاض سعودي

ألقت سلطات الأمن السعودية القبض على 3 أشخاص، ممن شاركوا في اختطاف قاض الشهر الماضي، في محافظة القطيف شرقي البلاد.

وأعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، الأحد، أن الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم هم عبد الله علي أحمد آل درويش ومازن علي أحمد العقبة ومصطفى أحمد سلمان.

وقال بيان المتحدث الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: “بشأن مباشرة الجهات الأمنية في القطيف بلاغا حول اختفاء الشيخ محمد عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت (في ديسمبر) فقد قادت تحقيقات الجهات الأمنية إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على 3 أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء”.

وتابع البيان إن الموقوفين الثلاثة “كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه”.

وأضاف: “أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية 3 من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب محمد حسين علي العمار، والمطلوب ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب علي بلال سعود الحمد”، وهم ضمن قائمة من 9 مطلوبين.

وحذر البيان “الجناة المذكورين وشركائهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة”، من المساس بحياة القاضي، ودعا الخاطفين إلى الإفراج الفوري عنه وحملهم “المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه”.