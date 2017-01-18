القبض على 117 مطلوبا غالبيتهم من “فارضي الأتاوات”

تمكنت كوادر البحث الجنائي خلال الأسبوع الحالي من إلقاء القبض على 117 شخصا من المشبوهين والمطلوبين معظهم بقضايا فرض الأتاوات.

وفي التفاصيل قالت ادارة الاعلام الامني إن العاملين في ادارة البحث الجنائي في شعبة اقليم العاصمة واقليم الشمال نفذوا منذ بداية هذا الاسبوع مجموعة من الحملات الامنية الهادفة لالقاء القبض على الاشخاص المطلوبين والمشبوهين في مختلف القضايا وبخاصة اولئك الذي ترد حولهم معلومات عن ممارسة فرض الاتاوات على المواطنين والمحال التجارية .

وأضافت أن تلك الحملات التي نفذت في الاسواق التجارية وعلى منازل اولئك الاشخاص المشبوهين افضت إلى إلقاء لقبض على 117 شخصا من ارباب السوابق الجرمية منهم 27 شخصا من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة والباقي هم من المشبوهين بارتكابهم قضايا فرض الاتاوات على المواطنين واصحاب المحال التجارية وبوشر التحقيق معهم.

واكدت إدارة الإعلام الأمني أن هذه الحملات مستمرة وسيتم تكثيفها لالقاء القبض على كل من يحاول ارتكاب مثل تلك القضايا واتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحقهم، مهيبة بالاخوة المواطنين وأصحاب المحال التجارية عدم الرضوخ لمثل أولئك الأشخاص والقيام فورا بابلاغ مديرية الامن العام عنهم من خلال غرف عملياتها وتقديم الشكاوى اللازمة ليتم التعامل معهم بكل حزم ووضع حد لنشاطاتهم الجرمية.