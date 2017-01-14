القبض على تاجر مخدرات بعد مداهمته في البادية الوسطى

ألقت قوة أمنية مشتركة من قوات الدرك والأمن العام اليوم السبت، القبض على أحد تجار المخدرات بعد تنفيذ مداهمة في إحدى مناطق البادية الوسطى.

وبحسب ما ذكرت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام فإنه ونتيجة تكثيف الجهود ومتابعة وملاحقة المشتبهين في قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة ، قام فريق تحقيقي من إدارة مكافحة المخدرات بتتبع ورصد وجمع المعلومات بكافة الطرق الاستخباراتية حول المدعو (أ . م . ف) وهو أحد المشتبه بهم بحيازة وترويج المواد المخدرة وقد صدر بحقه طلبان قضائيان، من أجل مداهمته وإلقاء القبض عليه وما بحوزته من مواد مخدرة .

وأضافت إدارة الإعلام الأمني أنه وبعد إنهاء كافة التحقيقات والتأكد من ممارسة المشتبه به لذلك النشاط الجرمي وحيازته لكمية من المواد المخدرة وتحديد مكان تواجده في إحدى مناطق البادية الوسطى، جرى التنسيق مع قوات الدرك وتزويدهم بكافة المعلومات حوله ، حيث قاموا صباح اليوم بتنفيذ مداهمة لمنزله بالاشتراك مع مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه، وبتفتيش منزله عثر على كمية من مادة الهيروين المخدر المعدة للبيع إضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري وجرى اصطحابه إلى إدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيق معه تمهيدا لاحالته للقضاء.