الفوسفات تضع آلياتها تحت تصرف الحكام الإداريين

وجه الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور شفيق الأشقر مدراء المناجم في مواقع الإنتاج لوضع آليات الشركة تحت تصرف الحكام الإداريين في ظل الظروف الجوية المتوقعة في اليومين المقبلين.

وأكد الدكتور الأشقر في تعميم اصدره اليوم الخميس الى مدراء المناجم لوضع جميع الخدمات المساندة في حالة استعداد تحسبا لأي طاري بسبب الظروف الجوية المتوقعة، لاسيما في مناطق ومحافظات الجنوب، لتكون عونا للأجهزة الرسمية في جهودها لضمان إدامة الطرق والخدمات.

وشدد الدكتور الاشقر على أن شركة الفوسفات، ومن باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، تقف دائما إلى جانب الوطن وتسخر كل امكاناتها لذلك