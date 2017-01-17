الطفيلة: نجاة شخصين حاصرتهما النيران داخل قلاب سقط بواد سحيق

نجا شخصان اليوم الثلاثاء، إثر تدهور شاحنة قلاب في واد سحيق على طريق الطفيلة الأغوار الجنوبية ثم اشتعال النيران فيه، وفق مدير الدفاع المدني بالطفيلة العقيد نايف النوايسة.

وبين العقيد النوايسة أنه تم إنقاذ شخصين كانا داخل القلاب قبل تدهوره، حيث واجهت كوادر الدفاع المدني صعوبة في نقلهما بسبب وعورة المكان.

واستطاعت فرق الإطفاء من إخماد الحريق والعمل على إنقاذ السائق ومرافقه اللذين حوصرا داخل غرفة القيادة بعد أن تم قص الحديد بواسطة مناشير خاصة واستخدام الحبال وأدوات السحب لمسافات بعيدة وإخلائهما إلى مستشفى الأمير زيد بن الحسين في الطفيلة .

ووصف النوايسة حالة سائق القلاب بالبليغة جراء إصابته بكسور متعددة في أنحاء متفرقة من الجسم ، فيما وصفت حالة المصاب الآخر بالمتوسطة.