“الطاقة والمعادن” تعلن حالة الطوارئ وزيادة في الطلب على الغاز

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن امس حالة الطوارئ القصوى في القطاع للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة منذ يومين.

وقالت الناطق الاعلامي باسم الهيئة تحرير القاق ان الهيئة اوعزت لكل شركات الكهرباء العاملة في القطاع لرفع جاهزيتها لمواجهة تبعات المنخفض الجوي على شبكاتها لضمان ديمومة التيار على المشتركين وتعزيز كوادرها للتعامل مع اية اعطال قد تنجم عن الرياح والامطار المصاحبة له.

كما كثفت الهيئة بحسب القاق من حملات الضابطة العدلية لضبط حالات السرقة والاستجرار غير المشروع للضابطة العدلية والتي تزيد من قبل بعض المستهلكين والتي تؤدي إلى انقطاعات في التيار عن مستهلكين آخرين.

وبخصوص حمل النظام الكهربائي، قالت القاق ان اعلى حمل تم تسجيله في المنخفض الجوي الحالي حتى ظهر امس كان 2745 ميغاواط، متوقعة ارتفاعه إلى 3220 ميغاواط ، فيما كان اعلى حمل سجل في موسم الشتاء الحالي 3250 ميغاواط وذلك في الساعة 12 من ظهر يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي.

وبينت انه لم تسجل على شبكة نقل الطاقة الكهربائية اية اعطال حتى ظهر أمس، بينما سجلت اعطال اعتيادية في مثل هذه الظروف على شبكات التوزيع تعاملت معها الشركات المختصة وفقا لما تقتضيه الحاجة وأعلى سرعة متاحة.

إلى ذلك، شهد الطلب على الغاز والمحروقات زيادة ملحوظة عن المعدل اليومي وفقا لرئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع نهار السعيدات.

وقال السعيدات امس ان طلبات المحروقات سجلت زيادة في مختلف الاصناف حيث ارتفع الطلب على الكاز والديزل بنسبة تقارب 30 % عن المعدل اليومي الاعتيادي لفصل الشتاء، بينما زاد الطلب على البنزين بنسبة

40 % تقريبا.

اما الطلب على اسطوانات الغاز فقد سجل امس 210 آلاف اسطوانة مرتفعا من 180 الف اسطوانة في اليوم الذي سبقه، وفقا للسعيدات الذي اكد ان عملية التعبئة في محطة غاز عمان مستمرة على مدار الساعة وذلك بالاتفاق مع مصفاة البترول، فيما يستمر العمل في محطتي تعبئة الزرقاء واربد حتى ساعات متأخرة من الليل.

واكد السعيدات على توافر الغز والمشتقات النفطية في كل محطات المحروقات والغاز في المملكة، حيث توفر هذه المحطات احتياطيا يتناسب مع حجم الطلب المرتفع نتيجة للمنخفض الجوي، وكذلك توجه المستهلكين إلى توفير مخزون لديهم ترقبا لرفع اسعار المشتقات النفطية مع بداية الشهر المقبل.