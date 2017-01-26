“الصناعة” تحدد سعر البيض من 2.1 إلى 2.8 دينار

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الخميس، تحديد أسقف سعرية لمادة بيض المائدة ليصل سعر الصندوق وزن 1500 غرام 2.1 دينار، ووزن 2100 فما فوق بـ2.8 دينار، وفق المتحدث الرسمي باسم الوزارة ينال برماوي.

وجاء القرار بعد لقاء القضاة برئيس واعضاء الاتحاد النوعي لمربي الدواجن وعدد من المزارعين وموزعي بيض المائدة والتجار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم، حيث تم التباحث حول الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار مؤخرا.

واكد الوزير أهمية المحافظة على استقرار الاسعار والاكتفاء بهوامش ربح معقولة وعدم المغالاة في اسعار هذه المادة الاساسية.

ودعا الوزير كافة الاطراف من منتجي وموزعي وتجار مادة بيض المائدة للالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبله وامكانية التنافس دون تلك الاسعار حيث راعت السقوف مصلحتهم جميعا واهمها حماية المستهلك.

واوضح ان فرق الرقابة في الوزارة ستقوم بجولات رقابية مكثفة للتاكد من الالتزام بالسقوف السعرية واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.

واشار الوزير الى ان القرار سيستمر العمل به الى حين انخفاض الاسعار.

وفيما يلي السقوف السعرية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشمل اسعار باب المزرعة والموزع والمستهلك.

على ان يضاف مبلغ 150 فلساً لكل طبق بيض مغلف بالنايلون من المصنع.