السيسي يستقبل سلفا كير في القاهرة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية في القاهرة.

وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سلفا كير على المكانة الخاصة لدولة جنوب السودان وأهلها في قلوب المصريين، وعلى العلاقات التاريخية بين الشعبين.

من جانبه، أعرب سلفا كير، عن تقديره لاهتمام نظيره المصري بإحلال السلام في جنوب السودان.

وأشار رئيس جنوب السودان إلى أن هناك من يعمل على إعاقة عملية السلام في جنوب السودان. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتقدم ميارديت بالشكر للرئيس المصري لدعمه بلاده خلال اجتماعات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هناك عدة آلاف من مواطني جنوب السودان يقيمون في مصر.