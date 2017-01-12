السيسي: موقفنا ثابت من وحدة واستقرار ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف بلاده الثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة شعبها.

وأشار خلال جلسة مباحثات عقدها مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بالقاهرة، إلى سعى مصر إلى دعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبي، وايجاد حل ليبي خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية وبدون أي تدخل خارجي.

واستعرض السراج خلال اللقاء التطورات الجارية على الساحة الليبية، معرباً عن تقديره لجهود مجلس النواب الليبي في مناقشة الاتفاق السياسي.

وأكد السراج على أهمية التفاوض حول النقاط الأساسية في الاتفاق، سعياً للوصل إلى توافق وتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية، بما يحفظ وحدة أراضيها وسلامة أبناءها بدون إقصاء لطرف على حساب الآخر.