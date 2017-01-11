السودان يرد على “واقعة التحرش الجنسي” بنيويورك

سارعت وزارة الخارجية السودانية، لكشف تفاصيل ما أثير عن تحرش دبلوماسي سوداني يعمل مع بعثة السودان لدى الأمم المتحدة، بإمرأة في إحدى محطات مواصلات المترو بنيويورك، وكشفت عن إجرائها اتصالات مع البعثة لاستقصاء الحقائق حول الأمر.

وطبقا للناطق الرسمي باسم الخارجية السفير قريب الله خضر في تصريح صحفي، فإن الوزارة خلصت بعد إتصالاتها إلى أن المتهم يعمل موظفا ضمن الطاقم المساعد بالبعثة وليس دبلوماسيا.

وأوضح أن المتهم فوجئ بالشكوى المقدمة ضده، وليس له أي معرفة بالشاكية، وأشار قريب الله إلى أنه قد تبين من تحريات البعثة الدائمة أنه لم يثبت تقديم أي بلاغ جنائي ضد المتهم.

وقال خضر تود الوزارة أن تؤكد ثقتها الكاملة في نزاهة واستقامة سلوك جميع أفراد طاقمها المساعد، كما تؤكد حرصها التام علي تجسيد لوائحها الخاصة بقواعد السلوك المهني والالتزام الأخلاقي على جميع منسوبيها بما في ذلك الأطقم المساعدة.