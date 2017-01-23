السعودية: للفلسطينيين الحق في السيادة الكاملة على القدس

أكد مجلس الوزراء السعودي، ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعاته بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بخصوص مركزية مدينة القدس الشريف، ورفض جميع المحاولات، التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وشدد مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم الإثنين، على إدانته المطلقة لجميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.