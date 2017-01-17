الزرقاء: أهالي حي جناعة يعتزمون الطعن بقرار إخلائهم

يعتزم أهالي حي جناعة الطعن بقرار اخلاء منشآتهم وبيوتهم المقامة على 28 دونما من أراضي الحي، الصادر عن محكمة صلح الزرقاء، حسب الناطق الإعلامي للجنة الحي داوود الشوابكة.

وأشار الشوابكة الى ان هناك اجتماعات للجنة الحي مع عدد من السكان القاطنين فيه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لانصافهم.

وتعود قضية أراض الحي إلى العام 2016 الماضي بعد أن وجه أحد ورثة المالك للأرض إنذارات بالإخلاء للمنازل المقامة على 28 دونما من أصل 255 دونما هي مجموع أراضي الحي، حيث أصدرت محكمة صلح حقوق الزرقاء أول أمس، حكما يقضي بازالة هذه المنشآت، حيث باتت نحو 700 أسرة في حي جناعة مهددة بالترحيل والإخلاء.

وقال الشوابكة ان اللجنة، سعت الى تكليف نقابة المحامين بمتابعة القضية والدفاع عن الأشخاص الذين تم إقامة دعوى عليهم بالمحكمة، كما تم عقد اجتماع بين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ووجهاء أهالي الزرقاء، وجرى رفع ملف بخصوص القضية إلى المعنيين.

وأكد مختار حي جناعة، محمد نصر أبوالسعيد، شراءه لقطعة الأرض التي يقيم عليها منذ عام 1956 بحجة بيع من مالك الارض؛ حيث لم تكن القطع مفروزة، وتم تخمينها من قبل البلدية ودفع ضريبة المسقفات طوال السنوات السابقة، لافتا الى ان أحدا من الورثة لم يطالب بالأرض أو يدعي ملكيتها من قبل.

بدوره، قال رئيس فرع نقابة المحامين بالزرقاء، رزق شقيرات، إن هذا الموضوع يهدد الأمن والسلم المجتمعي، مؤكدا احترامه وكافة المواطنين لرأي القضاء.

وبين أن القرار الصادر عن محكمة صلح الزرقاء قرار ابتدائي، مشيرا إلى نيته اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة؛ منها الاستئناف والتمييز.