الرياض تثمن موقف شاب أردني بعد حادث مع عائلة سعودية في الشميساني

ثمنت السفارة السعودية في عمان، موقف شاب أردني تجاه عائلة سعودية اصطدمت سيارة كانوا يستقلونها بسيارته في منطقة الشميساني في عمان مساء أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم السفارة السعودية في عمان عبد السلام العنزي في بيان اليوم الثلاثاء إن الشاب الأردني محمد محمد حيمور سجل موقفا نبيلا وذلك بسرعة نقل مواطنة سعودية وبرفقتها زوجها للمستشفى مما ساعد على تلقى المواطنة سرعة العلاج وتحسن حالتها الصحية، وذلك بعد اصطدام مركبة المواطن السعودي في مركبة الشاب الأردني في حي الشميساني بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح العنزي أن حيمور، ضرب أروع الأمثلة الكريمة والنبيلة وذلك عندما قام في نقل زوجة المواطن للمستشفى فور وقوع الحادثة وسجل تنازله لدى الجهات الأمنية بسرعة رغم أحقيته في الحادث وضرر مركبته، مضيفاً بأن السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، ثمن موقف الشاب الأردني مؤكداً بأنه ليس مستغرب على أبناء الأردن المواقف الطيبة التي تدل على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.