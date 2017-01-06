الرقة: قوات مدعومة أميركيا تنتزع السيطرة على قلعة أثرية من داعش

قال متحدث باسم قوات سورية الديمقراطية اليوم الجمعة إن فصائل تدعمها الولايات المتحدة في سورية انتزعت السيطرة على قلعة أثرية من تنظيم داعش الإرهابي في تقدم مهم استراتيجيا على التنظيم في معقله بمحافظة الرقة.

وقال المتحدث طلال سيلو لرويترز إن القوات استعادت السيطرة على قلعة جعبر على ضفاف بحيرة الأسد أمس الخميس. وتقع القلعة قرب سد على نهر الفرات تهدف قوات سورية الديمقراطية إلى السيطرة عليه أيضا في المرحلة الحالية من حملتها.

وقال سيلو “كل توجه القوات باتجاه منطقة السد حاليا.” وذكر أن تقدم القوات تباطأ بسبب الضباب الكثيف الذي أتاح لمقاتلي داعش استخدام أساليب الاندساس لمهاجمة القوات.

ولا تفصل قوات سورية الديمقراطية -التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية القوية- عن السد إلا بضعة كيلومترات. وهذه القوات هي الشريك الأساسي للولايات المتحدة في الحملة التي تقودها ضد داعش في سورية.

وهناك حملات منفصلة أيضا ضد التنظيم من فصائل سورية تدعمها تركيا في مناطق تقع إلى الغرب ومن الجيش السوري المدعوم من روسيا في محافظة دير الزور وقرب مدينة تدمر التي سيطر عليها التنظيم للمرة الثانية في كانون الأول (ديسمبر).

ودشنت قوات سورية الديمقراطية حملة من عدة مراحل في محافظة الرقة في تشرين الثاني (نوفمبر) بهدف انتزاع السيطرة على مدينة الرقة من التنظيم. وتمكنت في المرحلة الأولى من السيطرة على أراض شمالي المدينة وتستهدف في المرحلة الراهنة المناطق التي تقع إلى الغرب من الرقة.