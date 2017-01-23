الرئيس السوداني في الرياض لبحث التطورات بالمنطقة

وصل الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، في زيارة رسمية ، يجري خلالها محادثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض كان على رأس مستقبلي البشير في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

وتأتي زيارة الرئيس السوداني بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأميركية رفعا جزئيا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

وكانت الحكومة السودانية قد أشادت بالدورين السعودي والإماراتي في قرار رفع العقوبات.