الذنيبات: ارتياح عام لدى الطلبة حول امتحان التوجيهي

واصل طلبة الثانوية العامة التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته الشتوية للعام 2017 في اجواء اجمع الطلبة على وصفها بالإيجابية.

وتقدم الطلبة للامتحان اليوم الاثنين في مبحث عربي مهارات للمستوى الثالث والرابع للفروع الأكاديمية، والمستوى الثاني للفروع المهنية، بالإضافة إلى مبحثي صناعات زراعية المستوى الرابع ودوائر أمامية المستوى الرابع لطلبة الفرعين الزراعي والفندقي والسياحي.

وتفقد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، اليوم قاعات الامتحان في مدرستي شكري شعشاعة الثانوية للبنين وجبل عمان الأساسية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان.

واكد الذنيبات، أنه لمس ارتياحاً كبيراً لدى الطلبة لإجراءات الامتحان وطبيعة الأسئلة ومستواها وتناسبها مع الوقت المخصص للامتحان مبينا انه أنه لم يلحظ أي تجمعات أو تجمهر للمواطنين في محيط القاعات وخارجها بخلاف السنوات الماضية، ما يشير الى ترسخ قواعد الامتحان وأعرافه لدى الوزارة والمجتمع الأردني.

وقال ان المتغير الأساس في قضية الامتحان أصبح قدرة الطالب واستعداده للتقدم للامتحان، حيث اوضح أن الملاحظات التي وصلت إلى غرفتي العمليات في مركز الوزارة (الربط الالكتروني) والتي يتم من خلالها مراقبة المدارس، وإدارة الامتحانات كانت قليلة جداً، وان معظم الطلبة كانوا مرتاحين للامتحان وإجراءاته.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى آراء الناس التي تتفاوت حول طبيعة الامتحانات، مؤكدا ان الغالبية العظمى أبدت ارتياحها لمستوى الامتحان وطبيعة الأسئلة وتناسبها مع الوقت المخصص له.

وعبر عن أمله بأن تسير باقي أيام الامتحان على نفس درجة الانضباط والالتزام الذي سارت عليه الامتحانات السابقة وبما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الطلبة، مثلما اشاد بجهود جميع القائمين على الامتحان من تربويين ومؤسسات وطنية ووسائل الإعلام، إضافة إلى فعاليات المجتمع المحلي ودورها الايجابي بتوعية الطلبة ومساهمتهم في ضبط مجريات الامتحان.