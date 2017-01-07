الحية: أزمة كهرباء غزة سياسية ويتحمل مسؤوليتها عباس

تنصلت حركة حماس، من مسؤولياتها تجاه أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة منذ عشر سنوات، معتبرة أن الأزمة سياسية وتحتاج لقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية، مساء اليوم السبت، إن الساحة الفلسطينية تمر بحالة سياسية منقسمة، مؤكدًا أن أزمة الكهرباء سياسية ويتحمل مسؤوليتها عباس.

يأتي ذلك بعد قيام أجهزة أمن حماس، أمس الجمعة، باعتقال عدد من الشبان، عقب خروجهم في مسيرات سلمية، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء المتكرر، حيث تزيد ساعات انقطاع التيار عن 18 ساعة يوميًا.

على جانب آخر، جدد الحية تأكيد وحرص حركته على عدم المساس بالأمن المصري بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن علاقة حماس بمصر تشهد تحسنًا، مشيرًا إلى استعداد حركته للذهاب لمدى بعيد لأجل تحسين العلاقة مع الأشقاء المصريين.

كما أكد خلال لقاء مع الكتاب والمحللين السياسيين،أن حركته لا تسعى لتشكيل أي إطار بديل عن منظمة التحرير؛ مشددًا على إيمانها بمبدأ التدافع السياسي، مضيفًا: «نطالب بإعادة بناء منظمة التحرير من جديد وفق ما توافقت عليه كل القوى والفصائل، ونحن مصرون على إصلاحها».

وأضاف: «ندعو إلى إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية من جديد بما يتوافق مع روح المرحلة»؛ لافتًا إلى أن ذلك يحتاج لإرادة سياسية ونوايا طيبة وصادقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن “الفيدرالية غير مطروحة بالمطلق في أجندة حركة حماس”، على حد قوله.

وفي سياق آخر، أكد الحية أن حركته دائمًا تفتح الأبواب لكل الدول دون استثناء، وأن العلاقات مع كل الدول مرحب بها بقدر ما تقترب من فلسطين؛ بعيدًا عن الاصطفاف إلى أية محاور، مشيرًا إلى أن سياسة حماس الخارجية متوازنة ولن تكون في يوم من الأيام في جيب أحد.

أما بخصوص موضوع جنود الاحتلال الأسرى؛ فنفى الحية نفيًا قاطعًا قبول حركته التحدث عن صفقة جديدة مع الاحتلال قبل إنهاء ملف المعتقلين من صفقة وفاء الاحرار والافراج عنهم جميعًا.