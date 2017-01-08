الجيش اليمني يقترب من استعادة كامل الساحل الغربي

قال مسؤولون عسكريون وأمنيون إن القوات الشرعية اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تقترب من السيطرة الكاملة على منطقة باب المندب بالكامل والساحل الغربي لليمن.

وذكر المسؤولون أن الجيش اليمني أطلق منذ فجر السبت عملية عسكرية واسعة بمساندة طيران التحالف أطلق عليها “السهم الذهبي” من ثلاثة محاور للسيطرة على كامل منطقة باب المندب وإخراج قوات الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح منها.

وبدأت العملية للسيطرة على الساحل الغربي لليمن في مناطق كهبوب والحريقية في المندب والمنصورة في الوازعية وتمكن الجيش اليمني من التقدم في المحاور الثلاثة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني إن وحدات الجيش تمكنت، السبت، من تحرير مواقع استراتيجية بمحافظة تعز، وفي محافظة صعدة.

وأضاف العميد الركن عبده مجلي في تصريح صحفي إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير مديرية ذباب بالكامل وتحرير جبال العمري.

وقال مصدر في اليمن إن قوات الشرعية استعادت السيطرة على معسكر العمري في منطقة ذباب بمحافظة تعز.

وشكل تحرير منطقة ذُباب ضربة قوية لميليشيات الحوثي وصالح، ويمنعها من تهديد مضيق باب المندب ويحقق هدف التحالف العربي بحماية الملاحة البحرية في المضيق الذي يشكل الشريان التجاري الاستراتيجي لكافة دول العالم.

استراتيجيا يكتسب تحرير ذُباب أهمية خاصة، ويسهل من عملية تحرير ميناء المخا القريب، مما يعزز قدرة التحالف على تأمين كامل السواحل اليمنية على البحر الأحمر.

كما يؤمن تحرير منطقة ذباب مضيق باب المندب عسكريا بشكل كبير، ويعزز من القدرة على منع الانقلابيين من استغلال السواحل اليمنية لتهريب الأسلحة، والمتاجرة بقوت أبناء اليمن.

ويعتبر نجاح العملية العسكرية ثمرة للتخطيط العسكري الاستراتيجي للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من التحالف العربي.

وبنظرة أعمق للعملية فإنها تؤشر بشكل لافت على عزم المقاومة الشعبية والتحالف العربي على تخليص اليمن من بقايا الانقلاب وقتلة الأطفال، وإبعاده عن الأجندات الخارجية، واستعادة الشرعية على كامل التراب اليمني.

وفي جبهة الوازعية قال العميد مجلي إن القوات المسلحة حررت منطقتي المنصورة وكهبوب.

كما تمكنت وحدات الجيش من تحرير جبل شرف العنين الاستراتيجي والسلسة الجبلية فيه، وتباب الصفراء والجبيرية والأقحف والمشبك في بلاد الوافي بمنطقة العنين. كما تم تحرير تبة الشابعة بمنطقة الصراهم.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش اليمني ستواصل حملتها بعد أن تسيطر على باب المندب بالكامل باتجاه مدينة المخا الواقعة على بعد 60 كيلومترا من باب المندب.

وفي جبهة مقبنة، قال العميد مجلي إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير جبل العود والسيطرة النارية على منطقة الأخلود ودار قاسم والبركنة.

وأشار الناطق الرسمي للجيش إن وحدات الجيش تواصل التقدم في منطقة البقع بمحافظة صعدة وتمكنت من قطع الخط الاسفلتي الرابط بين محافظتي صعدة والجوف.