الجيش اليمني يحرر عددا من المواقع في نهم

أعلن الجيش الوطني اليمني، الثلاثاء، تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في مديرية نهم شرقي صنعاء، تصل مساحتها إلى نحو 9 كيلومتر مربع في المعارك الدائرة مع الانقلابيين منذ الاثنين.

وسيطرت قوات الجيش على جبل دوه وتبة العياني، مما مكنها من تأمين قوات الجيش في مواقع أخرى في نهم، علاوة على قطع إمداد الميليشات القادم من منطقة الساقية بمحافظة الجوف.

كما قامت مقاتلات التحالف بإسناد القوات الشرعية في نهم، حيث شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات للمتمردين في المنطقة، وقصفت موقع الجبانة العسكري في محافظة الحديدة الساحلية.