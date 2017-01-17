الجيش الليبي ينتزع أحد معاقل داعش الأخيرة في بنغازي

نجح الجيش الوطني الليبي في السيطرة على أحد المعاقل الأخيرة لتنظيم داعش المتشدد في مدينة بنغازي شرقي البلاد، وذلك حسب ما قال مصدر عسكري، الثلاثاء.

وأكد فضل الحاسي، من القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي، انتزاع السيطرة على حي بوصنيب بجنوب غرب المدينة، من مقاتلين موالين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح أن انتزاع الحي جاء بعد هجوم استمر يومين واستخدمت فيه أسلحة ثقيلة وضربات جوية، مشيرا إلى مقتل قائدين ميدانيين لدى انفجار ألغام أرضية.

ويسعى الجيش الوطني إلى انتزاع المعاقل الأخيرة للمتشددين في بنعازي، وذلك بعد أن نجح العام الماضي في فرض سيطرته على معظم مناطق المدينة.