الجيش السعودي يعترض صاروخا “حوثيا” باتجاه نجران

قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الجمعة، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا أطلقته الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، فإن الصاروخ جرى إطلاقه باتجاه مدينة نجران السعودية، لكنه تعرض للتدمير في السماء دون أن يوقع أي أضرار.

من ناحيتها، بادرت قوات التحالف الجوية، على الفور، إلى استهداف موقع إطلاق الصاروخ إلى الأراضي السعودية.

وسبق لمتمردي الحوثي أن أطلقوا عدة صواريخ صوب الأراضي السعودية، كما أثار توجيه صاروخ إلى مكة تم اعتراضه، تنديدا إسلاميا واسعا، خلال العام الماضي.