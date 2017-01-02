الجمارك تضبط 8 أطنان من التبغ الفاسد في إربد

تمكنت كوادر الجمارك العاملة في مديرية مكافحة التهريب بالتعاون مع شرطة البيئة من ضبط 8 أطنان من التبغ التالف في أحد المستودعات في مدينة إربد مساء الاثنين.

وأكد مدير مكافحة التهريب عميد جمارك ضامن الفواز، بأن المديرية تلقت معلومات بوجود كمية كبيرة من التبغ غير المرخص مخبأة داخل أحد المستودعات في مدينة إربد، حيث تمت متابعة المعلومة ومراقبة الموقع بصورة حثيثة من دوريات المكافحة لعدة أيام، وبالتنسيق مع شرطة البيئة تمت مداهمة المستودع المشبوه، ليتم العثور على كمية كبيرة من التبغ تقدر بحوالي 8 أطنان تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري .

وبعد معاينة البضاعة بصورة أولية من مندوب الصحة التابع لبلدية إربد، لوحظ وجود كمية كبيرة من فضلات الجرذان داخل الكمية المضبوطة، كما أنها كانت مخزنة بطريقة سيئة للغاية، إضافة لعدم وجود أي تراخيص أصولية بالمواد المضبوطة.

ويشتبه بأن التبغ المضبوط يتم تصنيعه بصورة غير قانونية لعمل المعسل وغيره من منتجات التبغ المشابهة.