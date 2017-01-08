الجرائم الإلكترونية تحذر من التورط بخطاب الكراهية

حذرت وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الأمن العام من انتشار مفهوم جديد، هو خطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية والدينية المختلفة من خلال الوسائل الإلكترونية الاجتماعية، مؤكدة أنها تتصدى لهذا الخطاب.

وأكدت في بيان نشرته اليوم الأحد، على فيسبوك، من خطورة هذا المفهوم الذي يشكل خطرا محدقا يتعدى مفهوم العدائية الشخصية إلى العدائية الجماعية القائمة على أساس التمييز والعنصرية لأسبابها ومقوماتها المختلفة.

وجاء في البيان “أن وحدة الجرائم الإلكترونية ستتصدى لهذا النوع من الخطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي سندا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية الأردني للعام 2015 والقوانين المختلفة والتي جرمت هذا النوع من الخطاب ونصت على عقوبات صريحة لكل من يرتكبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.