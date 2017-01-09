الجبهة الشعبية: إدانة تركيا لعملية القدس يكشف دورها الخبيث في المنطقة

أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بياناً صحفياً، أدانت من خلاله وبشدة تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي ” ميهمت سيماسيك” حول العملية الاستشهادية البطولية في مدينة القدس المحتلة، ووصفها بالعملية الحقيرة والإرهابية، على حد تعبيره.

وأكدت الشعبية، أن مقاومة شعبنا الفلسطيني ستبقى منارة لكل الأحرار في العالم.

وقالت الجبهة:” إن انزلاق موقف المسؤول التركي لهذا الهبوط الأخلاقي في توصيف نضال الشعب الفلسطيني يكشف حقيقة خدعة الممانعة المصطنعة للموقف الرسمي التركي، واستثمار القضية الفلسطينية لخدمة دوره الخبيث في المنطقة”.

وقالت الشعبية في بيانها:” إن هذه العملية البطولية جاءت في إطار الحق الطبيعي لشعبنا في مقاومة العدو الإسرائيلي، والرد على جرائمه المتكررة بحق أبناء شعبنا من قتل واستيطان واعتقالات وتدنيس مقدسات، وإعدامات ميدانية على مرأى ومسمع العالم أجمع ولم تكن عملية القتل الوحشية التي مورست بحق الصياد الهسي شهيد لقمة العيش هي آخر مسلسل هذه الجرائم والاعتداءات، ولم نسمع أي تصريح أو إدانة في هذا الصدد من قبل هذا المسؤول التركي”.

وأكدت الجبهة، على أن هذه العملية البطولية والنوعية هي امتداد لتضحيات وكفاح ونضال شعبنا الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق الدولية، والتي قضى في سبيلها قوافل طويلة من الشهداء والجرحى والأسرى.

وجددت الجبهة دعوتها لكافة القوى والأطراف الفلسطينية عدم المراهنة على الأجندات الخارجية التي يكشف زيفها يوماً تلو الآخر، مؤكدة على أن الشراكة والوحدة الوطنية هي الحل والسبيل الوحيد لتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.