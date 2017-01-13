“التوجيهي” في اليوم التاسع: طلبة يؤكدون صعوبة أسئلة التاريخ

توافقت آراء طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الشتوية الحالية، على أن الامتحانات التي تقدموا لها أمس، “كانت دقيقة وأسئلتها جاءت من بين السطور، لكنها بوجه عام من داخل الكتاب المدرسي”.

وفيما أكد طلبة بالفرع الأدبي، تقدموا لامتحان مبحث التاريخ، أن الأسئلة كانت “صعبة”، وصفها آخرون بأنها “متوسطة”.

وتقدم طلبة الفرع الأدبي للامتحان في مبحث تاريخ / المستوى الثالث، والعلمي بعلوم حياتية / المستوى الثالث، والشرعي في علوم شرعية / المستوى الثالث، والإدارة المعلوماتية بنظم معلومات إدارية / المستوى الثالث، والصحي في التشريح / المستوى الثاني.

كما تقدم طلبة الفرع الصناعي بعلوم صناعية خاصة، والزراعي والاقتصاد المنزلي في علوم حياتية إضافية / المستوى الثالث، والفندقي والسياحي بمبحث سياحة وسفر / المستوى الثالث.

وقالت الطالبة سرين عامر (ادبي) إن أسئلة مادة التاريخ كانت “صعبة ودقيقة”، معتبرة أنها “فوق المستوى التحصيلي للطلبة، ولم تراع مستوياتهم وقدراتهم المختلفة”، و”أصعب من أسئلة الأعوام الماضية”.

وهو ما أثنت عليه الطالبة غالية كامل بقولها إن الأسئلة “صعبة” والوقت المخصص للامتحان كان محسوبا بالثانية.

فيما اعتبر الطالب فهد العلمي من نفس الفرع أن الأسئلة كانت “ضمن المنهاج المقرر، وأن المتمكن من دراسته، يستطيع الإجابة عن الأسئلة بسهولة”، لافتا إلى أن المدة الزمنية “كافية”.

في حين قالت الطالبة غادة سامر إن الامتحان كان ضمن “المتوسط”، والمدة الزمنية “كافية”.

أما طلبة فروع العلمي والإدارة المعلوماتية والتعليم الصحي والشرعي فرأوا أن الأسئلة “من ضمن المنهاج، ولا غموض فيها”، لافتين “إلى سهولة الامتحان ومناسبته لقدراتهم، وأن الأجواء كانت مريحة في القاعات، والمدة الزمنية كافية”.

وأكد الطالب عبد الرحمن الرجبي (العلمي) أن مستوى الأسئلة “سهل، لكنها دقيقة، وان المتمكن من دراسته يستطيع الاجابة عليها بسهولة”، فيما بين الطالب خالد احمد أن الأسئلة “مريحة بشكل عام ومن المنهاج”، لافتا الى أن المدة “مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة”.