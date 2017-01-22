الترقب يسود الدورة الاولى من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي

قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، يتنافس الاحد سبعة مرشحين يساريين في الدورة الاولى من انتخابات تمهيدية ينظمها الحزب الاشتراكي، ستترتب على الفائز فيها مهمة صعبة تقضي بتوحيد صفوف اليسار لخوض حملة يهيمن عليها اليمين واليمين المتطرف.

ويعتبر ثلاثة من المرشحين السبعة في معسكر اليسار الاوفر حظا بحسب نوايا التصويت وهم رئيس الوزراء السابق مانويل فالس الذي اعلن ترشحه بعد ان عدل الرئيس فرنسوا هولاند عن الترشح لولاية جديدة والوزيران السابقان في ولاية الرئيس الاشتراكي بونوا امون وارنو مونبور اللذان عارضا السياسة المعتمدة منذ 2014.

وقال الناخب فيليب في مرسيليا (جنوب شرق) “الوضع ملح اليوم، سنختار الاسوأ”، فيما ذكر دومينيك في باريس بان التحدي الفعلي هو “ان يكون اليسار في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية”.

ويبدو حاليا ان المنافسة في الانتخابات الرئاسية التي تجري على دورتين في 23 نيسان/ابريل و7 ايار/مايو، ستكون حامية بين المرشح اليميني المحافظ فرنسوا فيون وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن.

وتبقى نسبة المشاركة العنصر الأكبر المجهول في الاقتراع وسيدقق فيها المراقبون. ووحدها تعبئة كبيرة من الناخبين ستعطي للمرشح الاشتراكي الذي سيتم اختياره في 29 كانون الثاني/يناير شرعية كافية امام شخصيتين اختارتا عدم المشاركة في الانتخابات التمهيدية هما إيمانويل ماكرون (39 عاما) الى يمين الحزب الاشتراكي وزعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون.

في هذا السياق، فان مشاركة ضعيفة في الانتخابات التمهيدية ستهدد استمرارية الحزب الاشتراكي الذي يشهد انقسامات عميقة بعد خمس سنوات في السلطة، كما حذر عدد من الصحافيين في مقالات السبت.

لكن المنظمين اشاروا الى نسبة مشاركة متوسطة عصرا. وقال رب عائلة باريسي احجم عن التصويت خلافا للعام 2011 حين جرت اول انتخابات تمهيدية لليسار “الامر لا يهمني، هناك خيبة امل كبيرة”.

وفي الساعة 16,00 ت غ، قبل ساعتين من اغلاق مكاتب الاقتراع، تم احصاء مليون ناخب في ثلثي المكاتب ما يعني وفق التوقعات ان عدد المقترعين سيراوح في نهاية المطاف بين 1,3 و1,4 مليون، بحسب لجنة تنظيم الانتخابات.

ويراهن المنظمون على مشاركة “1,5 مليون الى مليوني ناخب” في وقت جذب اليمين في الانتخابات التمهيدية في تشرين الثاني/نوفمبر اكثر من اربعة ملايين ناخب في كل من الدورتين.

ويترقب المرشحون نتيجة صناديق الاقتراع بعدما خاضوا حملة تخللتها ثلاث مناظرات تلفزيونية في ثمانية ايام.

وابدى فالس (54 عاما) مرشح التيار اليميني في الحزب الاشتراكي “اطمئنانا”، وخصوصا انه يراهن على خبرته ومكانته.

وفي منطقة ليل (شمال) صوت ريشار (80 عاما) من دون تردد لفالس قائلا “انه الاكثر اهلية ليصبح رئيسا”.

ومستفيدا من دينامية مؤاتية في استطلاعات الرأي، اعلن بونوا امون ان “لديه شعورا بان وقت نجاحه قد حان”.

وهذا ما اقنع وليام (65 عاما) في تولوز (جنوب) الذي وصف امون بانه “شخصية جديدة”.

من جهته، اشاد وزير الاقتصاد السابق مونبور الذي صنف نفسه بانه مرشح “العمل” و”صنع في فرنسا”، الاحد برؤية “اناس في مكاتب الاقتراع” مضيفا “هذا يظهر ان انصار اليسار ما زالوا حاضرين”.

اضافة الى المرشحين الثلاثة الاوفر حظا والوزير الاشتراكي السابق بيون تخوض الاقتراع ايضا رئيسة حزب اليسار الراديكالي سيلفيا بينيل ووزيران من انصار البيئة فرنسوا دو روغي وجان لوك بيناميا.