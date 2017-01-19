التربية تدرس نقل قاعات التوجيهي من الجيزة بسبب الاعتداءات

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن لجنة الامتحانات العامة في الوزارة تدرس نقل قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في لواء الجيزة إلى خارج اللواء في الدورة الصيفية المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هذا الإجراء، جاء نتيجة للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الكوادر القائمة على عقد امتحان الثانوية العامة، والتي كان آخرها الاعتداء على مدير التربية والتعليم للواء الجيزة واللجان الإشرافية من مركز الوزارة، ما شكل عائقا كبيراً أمام كوادر الوزارة والأجهزة المساندة لها في أداء دورها.

وأكدت الوزارة رفضها لأي شكل من أشكال الاعتداء أو الإساءة لكوادرها في المركز والميدان، وأنها ستلاحق قانونياً كل من يقوم بمثل هذا العمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات هي سلوك دخيل على مجتمعنا الأردني الذي يحمل أجمل الصور في إجلال المعلم وتقديره.

ويأتي مقترح دراسة نقل قاعات الامتحان في لواء الجيزة، في سياق سعي الوزارة لصون كرامة معلميها وكوادرها وتحقيق البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة أثناء تقديم الامتحان، مؤكدة أنه بالرغم من حدوث هذه الاعتداءات إلا أن سير الامتحان في المدارس التي يعقد فيها، قد جرى وفق أعلى درجات الانضباطية.