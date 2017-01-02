التحقيق في لغز مصرع إسرائيلية مع بناتها الأربعة

تحقق الشرطة الإسرائيلية بمصرع إسرائيلية وبناتها الأربعة مساء الأحد، بعد اندلاع حريق في شقتها الواقعة على طريق الخليل في القدس.

ولجأت الشرطة الإسرائيلية الاثنين، إلى المحكمة لأخذ الإذن بتشريح الجثث الخمسة بعد رفض الزوج التشريح، ما يعني وقف إجراءات الدفن لحين قرار المحكمة وفقا لما نشرته المواقع الإسرائيلية.

وتدور الشكوك لدى الشرطة بأن الإسرائيلية أقدمت على قتل بناتها الأربعة قبل إشعال الحريق في الشقة.

وأشارت هذه المواقع إلى أن الإسرائيلية 36 عاما قدمت إلى إسرائيل من فرنسا قبل 13 عاما مع زوجها، وسكنت مدينة القدس ولديها 4 بنات أكبرهن 13 عاما والصغرى 11 شهرا.

ووصلت طواقم الإطفاء الإسرائيلي إلى الشقة بعد استدعائها من قبل الجيران، ولدى دخولهم الشقة وجدوا الإسرائيلية وقد توفيت، وبعد تفتيش الشقة وجدوا البنات الأربعة داخل إحدى الغرف وقد فارقن الحياة، وفقا لما ذكرت وكالة “معا”